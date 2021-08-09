​Названа зарплата Клаудиньо в «Зените»

На днях «Зенит» анонсировал подписание контракта с бразильским полузащитником Клаудиньо, который вместе с Малкомом стал олимпийским чемпионом на Играх в Токио. Как сообщает телеграм-канал «Честность – не порок», в Санкт-Петербурге Клаудиньо будет зарабатывать 1,7 миллиона евро в год чистыми.

В ближайшее время Клаудиньо, ранее выступавший за «Ред Булл Брагантино», должен пройти медицинское обследование и поставить подпись под контрактом с «Зенитом».

Добавим, что после трёх туров «Зенит» идёт среди лидеров Премьер-лиги. Команда Сергея Семака пока не потеряла ни одного очка.