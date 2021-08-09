Нападающий «Фенербахче» Адеми станет игроком «Химок»

Нападающий «Фенербахче» Кемаль Адеми близок к переходу в «Химки», передаёт Sport24. Сообщается, что игрок подпишет контракт на два года.

Адеми перешёл в турецкий клуб из «Базеля» в 2020 году за 1,4 млн евро, однако не сумел пробиться в основной состав «Фенербахче», сыграв за полгода всего восемь матчей, в которых забил один гол. Вторую часть прошлого сезона он провёл в аренде за турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк». Ранее также выступал за швейцарские «Базель» и «Ксамакс». Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего нападающего в 1,6 млн евро.

Напомним, что в первых трёх турах РПЛ «Химки» набрали четыре очка и сейчас занимают шестое место.