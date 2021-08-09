Нападающий Габриэль Барбоса, известный как Габигол, может продолжить карьеру в России. По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» на агентство игрока «Фламенго» выходили представители «Зенита», однако до официального предложения дело не дошло. Также в услугах Габриэля заинтересован «Локомотив». В клубе полагают, что форвард может стать одним из лидеров обновлённой команды.

В Европе Габриэля Барбосу знают главным образом по выступлениям за «Интер». Правда, в составе миланской команды Габигол провёл только 10 матчей и забил один мяч.

24-летний Габриэль Барбоса оценивается экспертами авторитетного портала transfermarkt в 26 миллионов евро.