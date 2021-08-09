Кобелев: «Пока о чемпионстве «Динамо» думать слишком рано»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался по поводу перспектив московского клуба в этом сезоне РПЛ и прокомментировал вчерашнюю победу над ЦСКА (2:1).

Кобелев заявил, что вчера динамовцы выглядели лучше после пропущенного мяча, в чем подопечным Шварца помогла травма Заболотного, так как атакующий потенциал ЦСКА заметно снизился.

Экс-тренер также отметил, что пока о чемпионстве думать рано, но добавил, что команда качественно усилилась и показывает хороший футбол, пишет «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после трёх стартовых туров «Динамо» находится на третьем месте, имея в своём активе девять очков. Первые два месте занимают «Зенит» и «Рубин», опережая команду Шварца по разнице голов.