«Сочи» сделал предложение по трансферу форварда загребского «Динамо»

«Сочи» сделал предложение загребскому «Динамо» по трансферу форварда Сандро Куленовича. Об этом корреспонденту Sport24 поведал агент футболиста Бранко Хучика.

«Сочи» сделал предложение по Сандро. Больше из России ничего не было», - заявил представитель 21-летнего хорватского футболиста.

В минувшем сезоне чемпионата Хорватии Сандро выступал на правах аренды за «Риеку». Форвард отметился семью забитыми мячами и двумя голевыми передачами в 29 поединках.

Трансферная стоимость Куленовича оценивается в один миллион евро.

После двух туров «Сочи» занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Сегодня, 9 августа, команда проведет домашний матч против «Урала».