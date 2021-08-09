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Россия. Премьер-лига

«Сочи» сделал предложение по трансферу форварда загребского «Динамо»

09 Августа 2021 • 13:47 Комментировать
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«Сочи» сделал предложение загребскому «Динамо» по трансферу форварда Сандро Куленовича. Об этом корреспонденту Sport24 поведал агент футболиста Бранко Хучика.

«Сочи» сделал предложение по Сандро. Больше из России ничего не было», - заявил представитель 21-летнего хорватского футболиста.

В минувшем сезоне чемпионата Хорватии Сандро выступал на правах аренды за «Риеку». Форвард отметился семью забитыми мячами и двумя голевыми передачами в 29 поединках.

Трансферная стоимость Куленовича оценивается в один миллион евро.

После двух туров «Сочи» занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Сегодня, 9 августа, команда проведет домашний матч против «Урала».

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Сочи Трансферы футбола - лето 2021 Сандро Куленович
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