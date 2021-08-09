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Россия. Премьер-лига

Правительство разрешило продажу пива на стадионах

09 Августа 2021 • 12:26 Комментировать (2)
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Власти приняли решение внести поправки в закон о продаже алкогольных напитков на спортивных мероприятиях. Об этом рапортует РБК.

Как сообщил источник, предлагается не распространять запрет продажи алкоголя на стадионах на розничную торговлю пивом, которую осуществляют организации и индивидуальные предприниматели. Запрет будет действовать только на детско-юношеских соревнованиях.

Вырученные средства с продажи пива должны пойти на финансирование мероприятий по развитию различных отраслей спорта, в том числе и детско-юношеского направления.

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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
09 Августа 2021 в 12:51
Что то мне подсказывает большинство доходов осядет в руках чиновной братии.
Crocodile
09 Августа 2021 в 12:43
от именно на развитие отраслей ентая выручка и пойдеть. сами увидите через год, как ишшо больше отрастут.
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