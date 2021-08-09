Правительство разрешило продажу пива на стадионах

Власти приняли решение внести поправки в закон о продаже алкогольных напитков на спортивных мероприятиях. Об этом рапортует РБК.

Как сообщил источник, предлагается не распространять запрет продажи алкоголя на стадионах на розничную торговлю пивом, которую осуществляют организации и индивидуальные предприниматели. Запрет будет действовать только на детско-юношеских соревнованиях.

Вырученные средства с продажи пива должны пойти на финансирование мероприятий по развитию различных отраслей спорта, в том числе и детско-юношеского направления.