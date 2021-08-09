Казанский «Рубин» усилил оборонительную линию команды защитником Монтассаром Тальби. Об этом сообщила пресс-служба российского клуба.

23-летний представитель Туниса заключил долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2025 года. В составе «Рубина» он будет выступать под третьим номером.

Ранее защитник выступал за клубы «Эсперанс», «Ризеспор» и «Беневенто». В футболке сборной Туниса Тальби провел четыре встречи.

«Рубин» успешно стартовал в новом сезоне чемпионата России. После трех туров команда набрала девять баллов и занимает второе место в турнирной таблице.