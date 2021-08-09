«Спартак» готовит предложение по Ляичу

Сербский хавбек Адем Ляич, правами на которого владеет стамбульский «Бешикташ», по-прежнему находится в сфере интересов московского «Спартака».

По информации Fotomac, турецкий гранд готов расстаться с полузащитником. «Красно-белые» готовятся сделать предложение по трансферу игрока.

Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Ляича равняется шести миллионам евро. Трудовое соглашение Адема с «орлами» рассчитано до середины следующего года.

В минувшем сезоне турецкой Суперлиги хавбек принял участие в 22 поединках, отметившись двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.