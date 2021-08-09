Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 162 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Россия. Премьер-лига

«Байер» не смог договориться с «Зенитом» по трансферу Азмуна

09 Августа 2021 • 08:17 Комментировать (1)
1000 рублей бесплатная ставка

Трансфер иранского форварда Сердара Азмуна из петербургского «Зенита» в леверкузенский «Байер» сорвался. Об этом посредством своего твиттер-аккаунта сообщил инсайдер Николо Скира.

Стороны вели переговоры о переходе игрока, однако так и не смогли договориться. Новым претендентом на Азмуна стала «Рома». Римский клуб рассчитывает успеть подписать иранца до закрытия трансферного окна.

Сердар выступает за «сине-бело-голубых» с 2019 года, перебравшись из казанского «Рубина». Его контракт рассчитан до середины 2022 года. Трансферная стоимость бомбардира оценивается в 25 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Байер Сердар Азмун Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
JUMPER
09 Августа 2021 в 09:54
пахожа он ни куды не уйдёть...))) ежели рома продаст джеко...да и видуть перегаворы они с сашей исаком...)))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
09.08  19:00 Сочи ... Урал 1.7 3.6 5.4
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Августа
09:34 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» подписал защитника «Беневенто» официально
09:17 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» готовит предложение по Ляичу 2
09:11 · Россия. Премьер-лига
Бубнов сделал прогноз на матч «Сочи» - «Урал»
08:17 · Россия. Премьер-лига
«Байер» не смог договориться с «Зенитом» по трансферу Азмуна 1
06:50 · Россия. Премьер-лига
Как зарабатывают футболисты вне футбольного поля
02:04 · Россия. Премьер-лига
Сочи - Урал: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:54 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Ахмата»: «Без Кукуяна с ВАР «Рубин» с его миллионами — полный ноль» 1
00:20 · Россия. Премьер-лига
Хакшабанович высказался о своей игре в составе «Рубина»
00:05 · Россия. Премьер-лига
Шварц высказался об игре против ЦСКА
08 Августа
23:51 · Россия. Премьер-лига
Карпин рассказал, сыграет ли Фернандес на чемпионате мира
23:23 · Россия. Премьер-лига
Масалитин поделился впечатлениями от игры ЦСКА в матче против «Динамо»
23:16 · Россия. Премьер-лига
Как очередной дубль Фомина позволил «Динамо» обыграть ЦСКА - видео видео
23:12 · Россия. Премьер-лига
Волевая победа «Рубина» над «Ахматом» - видео 1 видео
23:07 · Россия. Премьер-лига
Агент хорватского форварда Куленовича отреагировал на интерес российских клубов эксклюзив
22:57 · Россия. Премьер-лига
Алексей Березуцкий: «Вы сами знаете уровень игрока Заболотного. Естественно, это потеря»
Все новости
Рекомендуем
 