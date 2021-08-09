«Байер» не смог договориться с «Зенитом» по трансферу Азмуна

Трансфер иранского форварда Сердара Азмуна из петербургского «Зенита» в леверкузенский «Байер» сорвался. Об этом посредством своего твиттер-аккаунта сообщил инсайдер Николо Скира.

Стороны вели переговоры о переходе игрока, однако так и не смогли договориться. Новым претендентом на Азмуна стала «Рома». Римский клуб рассчитывает успеть подписать иранца до закрытия трансферного окна.

Сердар выступает за «сине-бело-голубых» с 2019 года, перебравшись из казанского «Рубина». Его контракт рассчитан до середины 2022 года. Трансферная стоимость бомбардира оценивается в 25 миллионов евро.