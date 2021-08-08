Карпин рассказал, сыграет ли Фернандес на чемпионате мира

Наставник национальной команды России Валерий Карпин рассказал о том, примет ли Марио Фернандес участие в мундиале 2022 года в Катаре.

«Сыграет ли Марио на чемпионате мира? Если отберемся, то, наверное, сыграет», - цитирует специалиста Sport24.

Ранее сообщалось, что Марио Фернандес решил прекратить выступления за сборную России. Однако позже эти слухи были опровергнуты самим тренером сборной России.

23 июля Валерий Карпин официально вступил в полномочия главного тренера сборной России. Сначала специалист совмещал должности тренера в национальной команде и «Ростове», но несколькими днями ранее стало известно, что, покинув «Ростов», Карпин решил полностью посвятить себя подготовке сборной России к отборочным матчам чемпионата мира.