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Россия. Премьер-лига

Как зарабатывают футболисты вне футбольного поля

09 Августа 2021 • 06:50 Комментировать
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Тяжёлые девяностые годы сейчас вспоминают с лирическим мотивом. Жили тяжело и небогато, но радовались мелочам, да и солнце было ярче, а трава зеленее. Повзрослевшие юноши и девушки, прожившие детство и юность на рубеже веков, наверняка вспомнят только доброе о том времени. При этом самым трудным было заработать денег, чтобы хватило на всю семью. Даже лучшие футболисты страны не получали таких гонораров, какие есть сейчас в РПЛ. Поэтому неудивительно, что большинство стремилось оказаться в европейских клубах, соглашаясь на предложения ниже среднего уровня. Лишь бы уехать…
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Капитан московского «Спартака» 1992 года созыва Виктор Онопко вспоминал, что заработанная плата игрока основы «красно-белых» того времени составляла в районе 300$. Нынешние футболисты РПЛ или ФНЛ могут на эти деньги взять закуску на ужин. И если в командах элитного дивизиона деньги всё же были, то игроки из низших дивизионов старались заработать как могли. О том как жилось игрокам «футбольного подземелья», которые были вынуждены зарабатывать вне футбольного поля, поговорим в этой статье. Наиболее яркие истории приходят из Набережных Челнов. Сегодня «КАМАЗ» вернулся в ФНЛ, а в середине девяностых был грозой «авторитетов» высшем дивизионе. Евгений Варламов вспоминает, что в 1995 начались проблемы: «зарплату стали задерживать, кормить перестали, жить стали на зарплату жены, даже бутылки ходил сдавать…». В отличие от ряда своих одноклубников Варламов был талантливым игроком, поэтому своевременно сменил команду и вернулся в привычную для себя «сытую» жизнь.

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В отличие от него, Эдуард Югрин выбрал другой путь. В конце восьмидесятых он впечатлил Валерия Четверика, который и вытащил его в профессиональный футбол. Югрин знаменит тем, что забивал «Спартаку» в 1997 в победной встрече, а также получал зарплату «запчастями от «Оки»», сумев потом выручить деньги за счёт продажи на рынке. Правда, Югрин всё же затаил обиду за возможность побыть работником рынка, поэтому не явился на одну из игр, а затем и вовсе пропал из футбола. От безденежья даже вступил в бандитскую группировку, за что впоследствии получил тринадцать лет тюрьмы. ОПГ – это частая история для спортсменов девяностых, но чаще всего в бандитские группировки вступали боксеры, дзюдоисты или борцы. Впоследствии Югрин все же вернулся к нормальной жизни, а сегодня возглавляет одну из ветеранских команд из Набережных Челнов.

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Куда более «футбольной» профессией можно назвать работу таксистом. Вполне честный и справедливый заработок. В девяностые достаточно часто игроки низших дивизионов уходили поработать «с шашечками», пока ждали приглашения из нового клуба. Сегодня ситуация также несильно изменилась. Игроки иркутского «Зенита» уходили в таксисты в ожидании зарплаты за полгода. Дмитрий Градиленко после всех пережитых скандалов подрабатывал в такси. Хакан Шукюр, бронзовый призёр чемпионата Мира 2002, колесит по Вашингтону в одной из известных таксомоторных компаний. Высокие зарплаты футболистов сегодня – это вложение в их будущее. Если распорядиться деньгами правильно, то можно обеспечить себе достойную старость. Если нет, то останется только рассчитывать на себя и футбол, который почти все игроки любят и оставлять его не собираются даже в худших жизненных ситуациях…

Константин Лицин

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