Шварц отметил важность игры в обороне в мачте против ЦСКА

Наставник московского «Динамо» Сандро Шварц высказался в преддверии матча своей команды в дерби против «армейцев» в рамках третьего тура российского чемпионата.

Сандро Шварц отметил, что команда провела хорошую неделю тренировок и хочет привнести в игру владение мячом, а также другие игровые компоненты.

«Для нас будет важно хорошо и дисциплинированно сыграть в обороне», - сказал Шварц в эфире канала «Матч ТВ».

Также специалист подчеркнул, что сегодняшний матч станет первым домашним для динамовцев в этом сезоне. В предыдущих двух турах команда добыла максимально возможные 6 зачетных баллов.