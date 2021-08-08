Азмун может стать преемником Джеко в «Роме»

Иранский нападающий питерского «Зенита» Сердар Азмун в скором времени может начать выступления в итальянской Серии А под руководством «Особенного» Жозе Моуринью. Игрока определили преемником боснийца Эдина Джеко в «Роме».

По сведениям Corriere dello Sport, Азмуна рассматривают в качестве приоритета номер один на усиление атакующей линии «Ромы». Ранее Азмун был на грани перехода в леверкузенский «Байер», но немецкий клуб решил вместо приобретения иранца продлить контракт со своим игроком Лукасом Аларио.

Сердар Азмун прекрасно начал выступления за «Зенит» в новом сезоне российской Премьер-лиги, забив 5 мячей в 4 матчах.