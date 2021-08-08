Карпин прибыл на матч «Ростова» и «Химок»

Новоиспечённый наставник национальной команды России Валерий Карпин прибыл на матч своей бывшей команды – «Ростова», против подмосковных «Химок». На матче с Валерием Карпиным также присутствует его супруга Дарья. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Валерий Карпин подписал контракт с РФС 26 июля. Его действие продлится до января 2022 года. Однако, есть возможность продления сотрудничества. Первый матч под руководством Карпина сборная России сыграет 1 сентября против хорватов в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года.

За текстовой трансляцией матча «Ростова» и «Химок» вы можете следить на страницах портала Liveresult.