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Россия. Премьер-лига

Наумов высказался о супруге владельца «Спартака»

08 Августа 2021 • 17:52 Комментировать
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Николай Наумов, в прошлом занимавший должность президента московского «Локомотива», поделился мнением о Зареме Салиховой, являющейся женой владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Зарема не специалист, а просто гражданская супруга Федуна. Вообще, не люблю, когда женщина вмешивается в футбол», - сказал Наумов в интервью «ВсеПроСпорт».

Наумов также отметил, что после него президентом «железнодорожного» клуба была Ольга Смородская, от руководства клубом которой он был не в восторге.

Ранее стало известно, что Зарема Салихова удалит свой канал в «Телеграме» после нескольких дней ссор с бывшим спортивным директором «красно-белых» Дмитрием Поповым.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Николай Наумов Дмитрий Попов Зарема Салихова
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