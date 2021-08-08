Наумов высказался о супруге владельца «Спартака»

Николай Наумов, в прошлом занимавший должность президента московского «Локомотива», поделился мнением о Зареме Салиховой, являющейся женой владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Зарема не специалист, а просто гражданская супруга Федуна. Вообще, не люблю, когда женщина вмешивается в футбол», - сказал Наумов в интервью «ВсеПроСпорт».

Наумов также отметил, что после него президентом «железнодорожного» клуба была Ольга Смородская, от руководства клубом которой он был не в восторге.

Ранее стало известно, что Зарема Салихова удалит свой канал в «Телеграме» после нескольких дней ссор с бывшим спортивным директором «красно-белых» Дмитрием Поповым.