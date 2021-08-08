Колосков высказался о лимите на легионеров и его влиянии на сборную России

Вячеслав Колосков, являющийся почетным президентом РФС, высказался о лимите на легионеров в РПЛ, а также его влиянии на национальную команду России.

«При отмене лимита, у нас не будет сборной России», - сказал почетный президент РФС в интервью Sport24.

Также Колосков отметил, что в случае отмены или смягчения лимита, клубы элиты российского футбола устремятся в Лигу чемпионов, и им станет всё равно на сборную. По мнению почетного президента РФС, лимит нужно не просто сохранять, но и ужесточать.

В новом сезоне РПЛ уже сыграно три неполных тура. Лидером турнирной таблицы является «Зенит».