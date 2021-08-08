Попов высказался о дальнейших планах на свой телеграм-канал

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Дмитрий Попов высказался о планах на собственный телеграм-канал, созданный после ухода от «красно-белых».

По словам Попова, порочить репутацию «Спартака» он посредством своего канала не будет. Бывший спортивный директор «красно-белых» собирается либо удалить канал, либо оставить и писать о футболе.

Ранее стало известно о том, что Зарема Салихова, жена владельца клуба Леонида Федуна, удаляет свой телеграм-канал. После создания канала Дмитрием Поповым, Зарема и Дмитрий стали ссориться посредством публикаций скриншотов личной переписки.