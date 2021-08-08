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Россия. Премьер-лига

Попов высказался о дальнейших планах на свой телеграм-канал

08 Августа 2021 • 17:17 Комментировать (1)
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Дмитрий Попов высказался о планах на собственный телеграм-канал, созданный после ухода от «красно-белых».

По словам Попова, порочить репутацию «Спартака» он посредством своего канала не будет. Бывший спортивный директор «красно-белых» собирается либо удалить канал, либо оставить и писать о футболе.

Ранее стало известно о том, что Зарема Салихова, жена владельца клуба Леонида Федуна, удаляет свой телеграм-канал. После создания канала Дмитрием Поповым, Зарема и Дмитрий стали ссориться посредством публикаций скриншотов личной переписки.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Дмитрий Попов Зарема Салихова
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
AndrewS
08 Августа 2021 в 17:51
Ну, что это за "после создания телеграм-канала" стали ссориться?! Попов и создал свой ТГ-канал, чтобы иметь возможность отвечать Салиховой на её обвинения в его сторону!.. При этом в каждом посте он предлагал ей прекратить эту войну и закрыть свой канал. Но куда там... "Остапа несло!" (с)
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