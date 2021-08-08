​Салихова объявила о закрытии телеграм-канала

Зарема Салихова действительно закрывает свой телеграм-канал. В заявлении, которое опубликовал «Спорт-Экспресс», супруга Леонида Федуна отмечает, что потушить информационный пожар будет лучшим решением для «Спартака». Споры с экс-сотрудниками клуба по поводу уже произошедших историй Салихова назвала бессмысленным занятием.

Салихова предупредила, что люди, которые теперь могут в «Телеграме» выдавать себя за неё, не имеют к ней никакого отношения.

Также супруга Леонида Федуна отметила, что уважает болельщиков «Спартака» и видела их реакцию на происходящее в «Телеграме».

Ближайший матч «Спартак» проведёт 10 августа против «Бенфики» в квалификации Лиги чемпионов.