Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 193 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Россия. Премьер-лига

​Салихова объявила о закрытии телеграм-канала

08 Августа 2021 • 16:23 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Зарема Салихова действительно закрывает свой телеграм-канал. В заявлении, которое опубликовал «Спорт-Экспресс», супруга Леонида Федуна отмечает, что потушить информационный пожар будет лучшим решением для «Спартака». Споры с экс-сотрудниками клуба по поводу уже произошедших историй Салихова назвала бессмысленным занятием.

Салихова предупредила, что люди, которые теперь могут в «Телеграме» выдавать себя за неё, не имеют к ней никакого отношения.

Также супруга Леонида Федуна отметила, что уважает болельщиков «Спартака» и видела их реакцию на происходящее в «Телеграме».

Ближайший матч «Спартак» проведёт 10 августа против «Бенфики» в квалификации Лиги чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зарема Салихова
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
08.08  17:30 Химки ... Ростов
08.08  20:00 Динамо Москва ... ЦСКА Москва 2.75 3.15 2.9
08.08  20:00 Рубин ... Ахмат 2.35 3.25 3.15
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Августа
16:45 · Россия. Премьер-лига
​Салихова: «Федун не просил меня удалять телеграм-канал»
16:29 · Россия. Премьер-лига
Сёмин выбрал состав на свой дебютный матч в «Ростове»
16:23 · Россия. Премьер-лига
​Салихова объявила о закрытии телеграм-канала
16:14 · Россия. Премьер-лига
​Погребняк: «Ждите меня в АПЛ»
15:41 · Россия. Премьер-лига
​Фукс и Гайч начнут тренировки с ЦСКА на следующей неделе
15:19 · Россия. Премьер-лига
​«Нижний Новгород» рассказал о состоянии Миладиновича
15:12 · Россия. Премьер-лига
​Салихова удаляет телеграм-канал 1
14:28 · Россия. Премьер-лига
​Салихова сделала телеграм-канал закрытым после заявления фанатов «Спартака»
13:43 · Россия. Премьер-лига
​Тренеров «Спартака» проанализировали методом Салиховой 2
12:22 · Россия. Премьер-лига
​Фанаты «Спартака» требуют от Федуна «уничтожить» телеграм-канал Салиховой 2
11:52 · Россия. Премьер-лига
​Крамаренко вспомнил, как Точилин в бассейне выбил у Газзаева выходные на сборах
11:36 · Россия. Премьер-лига
​Салихова объяснила переписку, в которой она анализировала тренеров по знаку зодиака 1
11:22 · Россия. Премьер-лига
​В «Спартаке» прокомментировали внесение Урунова в заявку на РПЛ
10:45 · Россия. Премьер-лига
​Салихова подбирала для «Спартака» тренера по знаку зодиака 3
10:35 · Россия. Премьер-лига
​Миладинович находится в реанимации после травмы головы в матче со «Спартаком» 1
Все новости
Рекомендуем
 