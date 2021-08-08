​Погребняк: «Ждите меня в АПЛ»

Находящийся без клуба 37-летний нападающий Павел Погребняк дал комментарий sport24 по поводу своего будущего.

«В РПЛ можете меня не ждать, а вот в АПЛ - ждите. Это все мои новости по поводу моей будущей карьеры», - высказался опытный игрок.

В своё время Павел Погребняк в Англии защищал цвета двух клубов – «Фулхэма» и «Рединга». На протяжении трёх последних лет нападающий выступал за «Урал». Если брать прошлый сезон 2020/2021, то Погребняк провёл за екатеринбургских «шмелей» 19 матчей, в которых отметился четырьмя результативными ударами.

Добавим, что осенью Павлу Погребняку исполнится 38 лет.