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Россия. Премьер-лига

​Салихова удаляет телеграм-канал

08 Августа 2021 • 15:12 Комментировать (1)
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Зарема Салихова всё-таки удаляет свой канал в «Телеграме». Как сообщает популярный телеграм-канал «Мутко против», владелец «Спартака» Леонид Федун убедил свою супругу пойти на такой шаг, учитывая тот факт, что её публикации негативно влияют на клуб.

Впрочем, удалить канал быстро Салихова не может из-за большого числа подписчиков (более 50 тысяч человек). Чтобы сделать это, второй половинке владельца «Спартака» нужно пройти процедуру через службу поддержки мессенджера.

Ранее группа болельщиков «Спартака» обратились к руководителям клуба, в частности к Леониду Федуну, с рядом требований. Одно из них – «уничтожение» телеграм-канала Заремы Салиховой.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Зарема Салихова
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Витаминович Алексей
08 Августа 2021 в 16:09
Российский футбол и так слишком скучный, так ещё единственную развлекалку удаляют
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