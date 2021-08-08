​Салихова удаляет телеграм-канал

Зарема Салихова всё-таки удаляет свой канал в «Телеграме». Как сообщает популярный телеграм-канал «Мутко против», владелец «Спартака» Леонид Федун убедил свою супругу пойти на такой шаг, учитывая тот факт, что её публикации негативно влияют на клуб.

Впрочем, удалить канал быстро Салихова не может из-за большого числа подписчиков (более 50 тысяч человек). Чтобы сделать это, второй половинке владельца «Спартака» нужно пройти процедуру через службу поддержки мессенджера.

Ранее группа болельщиков «Спартака» обратились к руководителям клуба, в частности к Леониду Федуну, с рядом требований. Одно из них – «уничтожение» телеграм-канала Заремы Салиховой.