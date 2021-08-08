​Салихова сделала телеграм-канал закрытым после заявления фанатов «Спартака»

Группа фанатов «Спартака» выступила с заявлением на фоне происходящего вокруг клуба. Среди прочего, болельщики потребовали «уничтожения» телеграм-канала Заремы Салиховой – жены владельца клуба Леонида Федуна.

Вскоре после этого Салихова сделала свой телеграм-канал закрытым. Кроме того, супруга Леонида Федуна отключила возможность комментариев публикаций.

Напомним, что в последние дни в «Телеграме» проходила настоящая информационная война между Заремой Салиховой и Дмитриев Поповым. Стороны то и дело публиковали скриншоты давних переписок, пытаясь дискредитировать друг друга.