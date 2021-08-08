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Россия. Премьер-лига

​Тренеров «Спартака» проанализировали методом Салиховой

08 Августа 2021 • 13:43 Комментировать (2)
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В воскресенье Дмитрий Попов опубликовал несколько скриншотов переписки, на которых Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, то ли в шутку, то ли всерьёз оценивает тренеров по знаку зодиака и буквам в имени и фамилии. Исходя из этой переписки, Салихова отдаёт предпочтение овнам с буквами «Р» в именах и фамилиях.

Телеграм-канал «Футбольный матч» выполнил работу по анализу всех тренеров в новейшей истории «Спартака» методом Заремы Салиховой.

Самым успешным тренером в истории «Спартака» (9 чемпионств) является козерог Олег Романцев с одной буквой «Р» в имени и фамилии. Георгий Ярцев имеет две буквы «Р» в имени и фамилии, к тому же он овен, и однажды этот специалист приводил «красно-белых» к чемпионству.

Приводил «Спартак» к чемпионству и Массимо Каррера. У итальянца в имени и фамилии аж три буквы «Р», хотя по зодиаку он телец.

Стоит сказать, что целому ряду тренеров привести «Спартак» к трофею не помогали ни буквы «Р», ни знак зодиака овна. Среди таких специалистов находятся Валерий Карпин, Унаи Эмери, Владимир Федотов, Олег Кононов и другие.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Олег Романцев Георгий Ярцев Олег Кононов Массимо Каррера Зарема Салихова
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Комментарии (1)
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ARTUR
08 Августа 2021 в 14:14
Реально свинарник
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