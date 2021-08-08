​Крамаренко вспомнил, как Точилин в бассейне выбил у Газзаева выходные на сборах

Дмитрий Крамаренко, являющийся тренером вратарей в ЦСКА, в интервью для sport24 вспомнил историю со сборов московского «Динамо».

Одно из упражнений заключалось в задержке дыхания под водой в бассейне. Тренер Валерий Газзаев тогда пообещал выходной тому футболисту, который выдержит под водой минуту. Александр Точилин же решил выбить себе два выходных.

«Проходит минута - все вынырнули, а Саша - нет. Сидит, держится за трубу. Две минуты - он всё ещё под водой. Когда третья пошла, тренеры забеспокоились. Газзаев говорит: «Ну-ка, нырните за ним. Может, ему плохо стало?» Народ ныряет - Саша действительно еле живой там, но держится», - вспомнил Крамаренко.

В итоге Александр Точилин пробыл под водой почти три минуты. Валерий Газзаев предоставил футболисту два выходных дня, хотя Точилин и настаивал, что заслужил три дня без тренировок.

Как известно, тренировки Валерия Газзаева отличались сложностью, о чём неоднократно рассказывали футболисты.