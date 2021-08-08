​В «Спартаке» прокомментировали внесение Урунова в заявку на РПЛ

В разделе заявок на сайте Премьер-лиги России была размещена информация о том, что 6 августа «Спартак» внёс в заявочный лист хавбека Остона Урунова. При этом в июле генеральный директор «красно-белых» Евгений Мележиков говорил, что в основной команде на Урунова не рассчитывают.

Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин объяснил ситуацию «Спорт-Экспрессу». Он сказал, что на сайте РПЛ произошла техническая ошибка. Урунов за основную команду играть не будет.

После трёх прошедших туров нового чемпионата России «Спартак» имеет только три зачётных балла в своём активе.