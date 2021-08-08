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Россия. Премьер-лига

​Салихова подбирала для «Спартака» тренера по знаку зодиака

08 Августа 2021 • 10:45 Комментировать
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Дмитрий Попов, который на неделе ушёл с должности спортивного директора «Спартака», опубликовал очередные давние скриншоты переписки с Заремой Салиховой – супругой владельца московского клуба Леонида Федуна.

Судя из опубликованной переписки, Салихова в вопросе выбора нового главного тренера для «Спартака» обращала внимание на знак зодиака. При этом Руй Витория, похоже, устраивал Салихову, будучи овном.

Второй скриншот говорит о том, что для Заремы Салиховой было важно, чтобы у тренера в фамилии была буква «Р». В этом плане Руй Витория тоже устраивал супругу владельца «красно-белых».


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Попов Руй Витория Зарема Салихова
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