​Салихова подбирала для «Спартака» тренера по знаку зодиака

Дмитрий Попов, который на неделе ушёл с должности спортивного директора «Спартака», опубликовал очередные давние скриншоты переписки с Заремой Салиховой – супругой владельца московского клуба Леонида Федуна.

Судя из опубликованной переписки, Салихова в вопросе выбора нового главного тренера для «Спартака» обращала внимание на знак зодиака. При этом Руй Витория, похоже, устраивал Салихову, будучи овном.

Второй скриншот говорит о том, что для Заремы Салиховой было важно, чтобы у тренера в фамилии была буква «Р». В этом плане Руй Витория тоже устраивал супругу владельца «красно-белых».