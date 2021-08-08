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Россия. Премьер-лига

​Карпин рассказал об уходе из «Ростова»

08 Августа 2021 • 00:52 Комментировать
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После матча «Спартак» - «Нижний Новгород» и общения с некоторыми сборниками Валерий Карпин уделил немного времени журналистам. Среди прочего, тренер сборной России сказал несколько слов об уходе из «Ростова».

«Стало ли мне проще, когда совмещение прекратилось? Да, конечно проще. Например, в физическом плане.

Был ли уход из «Ростова» моим решением? Да, вы правильно понимаете. Решение сложилось ещё после первой игры чемпионата. После первой игры мы начали разговаривать об этом. Никто никого не уговаривал оставаться. Обсудили, решили, подумали. Любую мысль нужно обдумать, переспать с ней, а затем уже решать», - сказал Карпин.

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