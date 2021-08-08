Хоккеист Сергачев – о конфликте Салиховой и Попова: «В НХЛ я такого не видел»

Российский игрок американского хоккейного клуба «Тампа-Бэй», выигравшего главный трофей лиги НХЛ – Кубок Стенли дважды подряд, Михаил Сергачев, высказал свой взгляд на конфликт Заремы Салиховой и Дмитрия Попова, ранее занимавшего должность спортивного директора «красно-белых».

Сергачев отметил, что в НХЛ всем важна их репутация, поэтому владельцы не принимают участия в делах менеджеров, менеджеры не принимают участия в делах тренеров, а тренеры не имеют никакого дела до личных жизней хоккеистов.

На вопрос о том, что предприняли бы в НХЛ в такой ситуации, Сергачев ответил:

«Наверное, лига бы решала этот вопрос каким-то образом, если бы что-то произошло. В нашей лиге я такого не видел, здесь бизнес, все по-другому», - цитирует хоккеиста Sport24.

Ранее Зарема Салихова после ухода из «Спартака» создала свой Телеграм-канал, в котором неоднократно высказывалась в негативных тонах о бывшем спортивном директоре, коим и являлся Дмитрий Попов. Из-а конфликта, Попов покинул «Спартак» и также создал канал в «Телеграме», в котором отстаивает свою позицию в ведении политики в клубе.