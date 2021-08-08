​Карпин ответил на вопрос, будет ли он встречаться с Дзюбой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал журналистам о том, что он планирует пообщаться с футболистами национальной команды, которые играли на чемпионате Европы. Так, например, после субботней игры «Спартака» Карпин поговорил с некоторыми представителями московской команды. После этого тренеру был задан вопрос о том, планирует ли он встретиться с Артёмом Дзюбой из «Зенита».

«Буду ли встречаться с Дзюбой? Посмотрим. Может быть да, а может быть нет. Не знаю. Пока что я с Дзюбой не общался», - высказался Карпин.

Ближайший матч сборная России проведёт против Хорватии 1 сентября.