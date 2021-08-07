​Семак высказался о трансфере Клаудиньо

После субботней победы над «Краснодаром» (3:2) «Зенит» анонсировал трансфер полузащитника Клаудиньо. Бразилец подпишет контракт с питерцами после прохождения медицинского обследования. На пресс-конференции главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак оценил этот трансфер.

«Он играл в сборной Бразилии, умеет играть и в тройке, и в четвёрке полузащитников, и на позиции «десятки». В условиях лимита на легионеров футболист, умеющий играть на нескольких позициях - это плюс», - слова Семака с пресс-конференции приводятся на сайте «Зенита».

Семак отметил, что Клаудиньо важно адаптироваться к новой команде, ведь ранее футболист не выступал за пределами родной Бразилии. При этом тренер выразил надежду на то, что адаптация Клаудиньо будет быстрой.