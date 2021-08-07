Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 215 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Россия. Премьер-лига

​Семак высказался о трансфере Клаудиньо

07 Августа 2021 • 22:16 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

После субботней победы над «Краснодаром» (3:2) «Зенит» анонсировал трансфер полузащитника Клаудиньо. Бразилец подпишет контракт с питерцами после прохождения медицинского обследования. На пресс-конференции главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак оценил этот трансфер.

«Он играл в сборной Бразилии, умеет играть и в тройке, и в четвёрке полузащитников, и на позиции «десятки». В условиях лимита на легионеров футболист, умеющий играть на нескольких позициях - это плюс», - слова Семака с пресс-конференции приводятся на сайте «Зенита».

Семак отметил, что Клаудиньо важно адаптироваться к новой команде, ведь ранее футболист не выступал за пределами родной Бразилии. При этом тренер выразил надежду на то, что адаптация Клаудиньо будет быстрой.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Клаудиньо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Зенит 3:2 Краснодар 1.52 4.65 6.5
окончен Арсенал Тула 2:1 Крылья Советов
окончен Спартак Москва 1:2 Нижний Новгород
08.08  17:30 Химки ... Ростов
08.08  20:00 Динамо Москва ... ЦСКА Москва 2.65 3.1 2.85
08.08  20:00 Рубин ... Ахмат 2.1 3.3 3.7
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Августа
22:42 · Россия. Премьер-лига
Витория: «По поводу атмосферы в команде - проблем нет»
22:32 · Россия. Премьер-лига
Витория: «Не хочу ни перед кем извиняться в том плане, что происходит за пределами клуба» 1
22:22 · Россия. Премьер-лига
​«Не позорьте «Спартак»!»: Фанаты недовольны ситуацией в клубе 1
22:22 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой: «Сказать, что «Спартак» плохо играл, не могу. Нельзя назвать это поражение тренерским» эксклюзив
22:16 · Россия. Премьер-лига
​Семак высказался о трансфере Клаудиньо
21:36 · Россия. Премьер-лига
​Мозес травмировался в игре с «Нижним Новгородом» 4
21:30 · Россия. Премьер-лига
​Миладиновича в крови увезли на скорой со стадиона «Спартака»
21:17 · Россия. Премьер-лига
​Игрок «Нижнего Новгорода» потерял сознание после столкновения с Понсе
20:59 · Россия. Премьер-лига
Как «Арсенал» спас своего тренера - видео видео
20:53 · Россия. Премьер-лига
Уйма голов в матче «Зенит» - «Краснодар» (видео) видео
20:50 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» раскрыл итоги «переговоров» с Месси 2
20:45 · Россия. Премьер-лига
Как «Спартак» быстро пропустил два гола от команды Александра Кержакова - видео видео
20:39 · Россия. Премьер-лига
Бывший защитник ЦСКА назвал игру с «Краcнодаром» «проходной» для «Зенита»
20:35 · Россия. Премьер-лига
​«Заткни свою *****»: Фанаты «Спартака» обратились к Федуну 2
20:24 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» дважды пропустил от «Нижнего Новгорода» за 16 минут
Все новости
Рекомендуем
 