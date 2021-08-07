​«Спартак» раскрыл итоги «переговоров» с Месси

«Спартак» решил пошутить в «ТикТоке» на тему будущего Лионеля Месси. Московский клуб сообщил, что в результате переговоров со звёздным футболистом обе стороны пришли к соглашению.

«Обе стороны согласились, что перехода игрока в «Спартак» никогда не состоится», - говорится в сообщении «красно-белых».

Напомним, что «Барселона» не смогла подписать с Лионелем Месси новый контракт. В клубе объяснили это финансовыми проблемами. Ожидается, что в ближайшее время Месси станет игроком «ПСЖ». Если верить данным СМИ, французский гранд собирается представить аргентинского футболиста на Эйфелевой башне в начале следующей недели.