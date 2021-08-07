Генеральный директор «Зенита» высказался о трансфере Клаудиньо

Александр Медведев, занимающий должность генерального директора питерского «Зенита», высказался о переходе бразильского плеймейкера Клаудиньов интервью Sport24.

По словам Медведева, в клубе ожидают от Клаудиньо добавления команде динамичности и вариативности после того, как «Зенит» покинул Себастьян Дриусси, перейдя в американский «Остин».

Ранее сообщалось, что Клаудиньо в последующие недели пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с «сине-бело-голубыми».

Предыдущим клубом Клаудиньо был бразильский «Брагантино». Всего футболист сыграл за команду 126 поединков, записав в свой актив 32 мяча и отдал 25 голевых передач.