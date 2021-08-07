Хлусевич: «Победа поможет окрепнуть психологически и выходить на следующий матч с другим настроем и другой концентрацией»

Лучший футболист матча «Арсенал» - «Крылья Советов» (2:1) Даниил Хлусевич поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Сегодня по схеме с тремя центральными защитниками играл «Арсенал». Вы играли не по всей бровке, а ближе к атаке вместе с Зурико, Луценко. У вас было трио атакующих игроков. Насколько вам было комфортно на одном фланге со Смольниковым? Могло показаться, что вы немножко дублируете друг друга.

- Нет, мы наигрываем эту схему на тренировках. Очень комфортно с таким опытным футболистом играть. Очень приятно. Я считаю, у нас хорошо получаются взаимодействия на фланге. Будем продолжать и расти.

- Вы с Зурико периодически менялись флангами. Иногда он уходил направо, а вы - налево. Вам самому на каком фланге удобнее действовать?

- Мне без разницы на самом деле, я могу сыграть и справа, и слева. Поэтому на меня это никак не влияет.

- Давайте момент вспомним с вашим голом. Передача Смольникова, вы очень здорово подработали, пробили в девятку, но казалось, что на ворота не успели посмотреть. Били на чувствах?

- Нет, так же на тренировках наигрывались такие действия. Сам дорабатывал. Планировалось это, поэтому получилось все здорово.

- «Арсенал» сегодня первые очки набирает в чемпионате, до этого два поражения в двух турах. Насколько это сильно давило на команду? Как вам кажется, эта победа насколько психологически раскрепостит и поможет команде?

- Эта игра была очень эмоциональной, она такая по-футбольному валидольная, очень сложная. Нам нужны были эти три очка, особенно игра дома. Я думаю, что нам в дальнейшем она поможет окрепнуть психологически и выходить на следующий матч с другим настроем и другой концентрацией.