Они сыграли за Парфёнова: «Арсенал» обыграл «Крылья Советов» и убрал дамоклов меч от своего тренера

На полчаса позже, чем в Петербурге, на поле в Туле вышли «Арсенал» и «Крылья Советов».

На старте чемпионата «Арсенал» и «Крылья Советов» пошли по аутсайдерскому графику – у обоих было два поражения в двух матчах. Это не стало откровением, поскольку наверняка им светит борьба за выживание до самого конца ну или почти до самого конца. Будет моветоном сказать, что для улучшения своих позиций надо набирать очки, это и так всем понятно. А очный матч является возможностью не только пополнить собственную балловую копилку, но и не дать это сделать со своей прямому конкуренту.

«Арсеналу» помог быстрый гол. Уже на третьей минуте Пантелеев в падении забросил мяч на подступы к штрафной «Крыльев», и принявший мяч на грудь Давиташвили послал его в левый угол из-под Солдатенкова (1:0). В дальнейшем счёт не заставлял туляков обязательно идти вперёд, но и прямо автобус они перед своими воротами не ставили. То, что голы больше требовались самарцам, выражалось в большем числе ударов с их стороны – до перерыва гости нанесли двенадцать выстрелов, тогда как хозяева – шесть. Правда, попытки того же Зиньковского обычно либо блокировались, либо следовали мимо створа.

Настоящих моментов после гола Давиташвили не хватало до 27-й минуты, пока Пруцев не забросил в зону правого инсайда на Ежова, промахнувшегося мимо ближнего угла. Концовка тайма оказалась интереснее, чем предыдущее время. Забить могли и те, и другие – маятник решал, куда ему качнуться. Например, Зиньковский подал на правый угол вратарской, Ежов сбросил головой вдоль ворот, а Сарвели запутался после касания мяча Левашовым и не смог нанести удар с маленького расстояния.

«Канониры» ответили средней опасности выстрелами Давиташвили и Чаушича – в руки Ломаева и левее створа соответственно. В других эпизодах Левашов испытал сложность с фиксацией мяча в своей штрафной, но всё же не подарил снаряд Онугхе или Сарвели, а Хлусевич сделал разницу в компенсированное время. Луценко удержал мяч на чужой половине, и атака туляков продолжилась коротким прострелом Смольникова на Хлусевича. Того недостаточно опекал Божин, раз позволил выстрелить в девятку. Вина Ломаева там тоже есть, потому что он пропустил в ближний угол, а не в дальний.

Естественно, чем раньше самарцам удалось бы отквитать по крайней мере один мяч во втором тайме, тем для них было бы лучше. Так вот, гостям удалось сделать это быстро. Им помог бывший игрок «Крыльев» Бурлак. Зиньковский плохо исполнил угловой, отправив мяч за лицевую, но Бурлак на ближней штанге помог упасть Солдатенкову. Подключился ВАР, и Кукуляк определил необходимость ставить пенальти на видеоповторе. С точки забил недавно вышедший на замену Иван Сергеев – он ударил низом по центру, а Левашов кинулся вправо от себя (2:1). Это первый гол в Премьер-лиге от супербомбардира прошлого розыгрыша ФНЛ.

В оставшиеся сорок минут «Крылья Советов» действовали преимущественно первым номером, ища новые пути-дорожки к чужим воротам. Зиньковский сохранил свою неэффективность с первого тайма – в перспективной ситуации он нашёл мячом защитника хозяев. Появившийся на замену Глушенков забрал себе подачи, но верх выигрывали туляки. Сам Глушенков оказался на острие на 71-й минуте, выйдя на рандеву с Левашовым благодаря пасу Иванисени, однако самарского спартаковца конкретно подвела точность – он крутнул мяч в сторону от левой девятки.

«Арсенал» удержал победу, выстояв под массированным давлением «Крыльев», которым недоставало конкретики в завершающей стадии. Таким образом, тульский клуб впервые не проиграл в новом сезоне и даже выиграл, что должно сделать неактуальными слухи об отставке Дмитрия Парфёнова. Напомним, что на днях «Арсеналу» пришлось официально опровергать такие домыслы. Ну а задорным, но не результативным на уровне Премьер-лиги «Крыльям Советов» после трёх поражений придётся выбираться из ямы, если они не хотят вернуться обратно в ФНЛ.

Кирилл Иванцов