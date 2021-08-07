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Россия. Премьер-лига

​«Зенит» объявил о договорённости по трансферу Клаудиньо официально

07 Августа 2021 • 19:11 Комментировать
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В скором времени в «Зените» появится новый футболист. Питерский клуб посредством своего официального сайта сообщил о достижении договорённости по переходу из «Ред Булл Брагантино» полузащитника Клаудиньо. В ближайшие недели 24-летний бразилец пройдёт медицинское обследование и поставит подпись под контрактом с «сине-бело-голубыми».

В субботу Клаудиньо вместе с Малкомом стал олимпийским чемпионом. В финале футбольного турнира Игр в Токио сборная Бразилии оказалась сильнее Испании – 2:1. Автором победного гола стал Малком, причём решающий мяч был забит в дополнительное время.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Трансферы футбола - лето 2021 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021 Клаудиньо Ред Булл Брагантино
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