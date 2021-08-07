Парфёнов: «11 новых футболистов, это, по сути, нашей команде три недели»

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов поделился ожиданиями от матча с «Крыльями Советов» в эфире канала «Матч Премьер».

- В нашей команде много изменений, 11 новых футболистов, это, по сути, нашей команде три недели. Возможности и готовность игроков, мы как раз исходим из недельного цикла, стараемся от этого исходить, поэтому здесь такой момент.

- Тула сегодня попробует забрать мяч или, наоборот, попробует сыграть вторым номером?

- Матч будет непростой, напряженный. Я думаю, что здесь момент владения или невладения мячом не так важен. На кону будет результат.