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Россия. Премьер-лига

Парфёнов: «11 новых футболистов, это, по сути, нашей команде три недели»

07 Августа 2021 • 17:29 Комментировать
Арсенал Тула
2:1
Крылья Советов
окончен
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Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов поделился ожиданиями от матча с «Крыльями Советов» в эфире канала «Матч Премьер».

- В нашей команде много изменений, 11 новых футболистов, это, по сути, нашей команде три недели. Возможности и готовность игроков, мы как раз исходим из недельного цикла, стараемся от этого исходить, поэтому здесь такой момент.

- Тула сегодня попробует забрать мяч или, наоборот, попробует сыграть вторым номером?

- Матч будет непростой, напряженный. Я думаю, что здесь момент владения или невладения мячом не так важен. На кону будет результат.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Парфёнов Арсенал Тула
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окончен Зенит 3:2 Краснодар 1.52 4.65 6.5
окончен Арсенал Тула 2:1 Крылья Советов
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08.08  20:00 Динамо Москва ... ЦСКА Москва 2.65 3.1 2.85
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