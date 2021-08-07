Осинькин: «По игре мы близки к тому, чтобы играть в достойный для РПЛ футбол»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом» в эфире канала «Матч Премьер».

- В плане игры, наверное, у нас пока есть какой-то карт-бланш перед болельщиками и всеми. Как многие подчеркивают, у нас нормальная игра. Я думаю, вопрос времени. Повторяюсь, мы с другой лиги, и футболисты, имеющие опыт в РПЛ, у нас их не так много. Нам просто надо немножечко по времени пройти адаптацию. Разница даже в матче с «Ахматом» и со «Спартаком» , мы ее ощутили. К этому надо привыкнуть, я думаю, что по игре мы близки к тому, чтобы играть в достойный для РПЛ футбол.

- По составу главный вопрос. Лучший бомбардир прошлого сезона ФНЛ Иван Сергеев сегодня в запасе. Герман Онугха выходит в стартовом составе в нападении. С чем связана эта перестановка?

- В первую очередь с тем, что пару тренировок пропустил Иван Сергеев и с тем, что Герман Онугха в обоих матчах хорошо выходил на замену. У него были такие моменты, полумоменты, которые он мог превратить в гол. Он прекрасно работает, у нас есть конкуренция.