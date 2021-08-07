24-летний венесуэльский форвард Андрес Понсе покидает грозненский «Ахмат». Об этом сообщила пресс-служба клуба посредством «Твиттера». Стороны приняли решение расторгнуть трудовой договор по обоюдному согласию.

Клуб поблагодарил Андреса за совместную работу и пожелал удачи в дальнейшей карьере.

Понсе выступал за команду из Грозного с лета 2019 года. Его контракт был рассчитан до середины 2023 года. В футболке «Ахмата» нападающий сыграл 30 поединков и отметился тремя забитыми мячами.

Новый сезон РПЛ грозненцы начали с победы и поражения. После двух туров команда идет на восьмом месте.