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Россия. Премьер-лига

«Ахмат» объявил об уходе Понсе официально

07 Августа 2021 • 15:32 Комментировать
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24-летний венесуэльский форвард Андрес Понсе покидает грозненский «Ахмат». Об этом сообщила пресс-служба клуба посредством «Твиттера». Стороны приняли решение расторгнуть трудовой договор по обоюдному согласию.

Клуб поблагодарил Андреса за совместную работу и пожелал удачи в дальнейшей карьере.

Понсе выступал за команду из Грозного с лета 2019 года. Его контракт был рассчитан до середины 2023 года. В футболке «Ахмата» нападающий сыграл 30 поединков и отметился тремя забитыми мячами.

Новый сезон РПЛ грозненцы начали с победы и поражения. После двух туров команда идет на восьмом месте.

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Ахмат Андрес Понсе
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