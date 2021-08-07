Радимов предложил отправить Попова и Салихову на шоу Малахова

Экс-игрок петербургского «Зенита» Владислав Радимов, который в настоящий момент тренирует вторую команду «сине-бело-голубых», высказался о скандале между бывшим спортивным директором московского «Спартака» Дмитрием Поповым и Заремой Салиховой, супругой владельца клуба Леонида Федуна.

«Давайте к Малахову всех? Добавим в студию Киркорова и Бузову - они же в футболе рубят, как оказалось! Права на трансляции точно вырастут», - гласит сообщение специалиста в твиттер-аккаунте.

После ухода из «Спартака» Попов создал телеграм-канал, в котором публикует скриншоты переписки с Салиховой. В ходе личной беседы Зарема нелестно высказывалась о немецком тренере Доменико Тедеско, а также призывала избавиться от защитника Виктора Мозеса.