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Россия. Премьер-лига

«Спартак» хочет провести матч на Красной площади

07 Августа 2021 • 13:49 Комментировать (5)
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Московский «Спартак» хочет провести поединок на Красной площади в честь столетия клуба. Об этом рапортует «Спорт-экспресс».

Если «красно-белые» получат разрешение, то встреча пройдет на центральной площади города в следующем году. Ожидается, что соперником «Спартака» станет команда дублеров.

После двух стартовых туров чемпионата России подопечные Руя Витории набрали три балла и занимают десятую строчку в турнирной таблице.

Ближайший матч «красно-белых» состоится в субботу, 7 августа. В рамках третьего тура Премьер-лиги «Спартак» на своем поле примет «Нижний Новгород».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
Eurofootballking
07 Августа 2021 в 14:44
Эм на камнях? Какой смысл?
Prozas1
07 Августа 2021 в 14:13
Спартак, одна из самых молодых команд, а Пищевик и прочие, это притянуто за уши. Липовые 100 лет. Халтура !00 лет Динамо в 23, это дата и юбилей. Единственная команда, не менявшая свое название.
AndrewS
07 Августа 2021 в 14:02
Ну, я не знаю... Сомнительная идея. Да и об этом ли сейчас думать, когда в клубе не просто горит, а полыхает?!
Don sangre
07 Августа 2021 в 14:05
Ну да согласен
Don sangre
07 Августа 2021 в 13:54
Хорошо бы но питерские не дадут!
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