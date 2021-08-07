«Спартак» хочет провести матч на Красной площади

Московский «Спартак» хочет провести поединок на Красной площади в честь столетия клуба. Об этом рапортует «Спорт-экспресс».

Если «красно-белые» получат разрешение, то встреча пройдет на центральной площади города в следующем году. Ожидается, что соперником «Спартака» станет команда дублеров.

После двух стартовых туров чемпионата России подопечные Руя Витории набрали три балла и занимают десятую строчку в турнирной таблице.

Ближайший матч «красно-белых» состоится в субботу, 7 августа. В рамках третьего тура Премьер-лиги «Спартак» на своем поле примет «Нижний Новгород».