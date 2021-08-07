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Россия. Премьер-лига

«С утра у меня *** стоит, а это плюс 1 кг»: Попов рассказал, как игрок «Спартака» отказывался от утреннего взвешивания

07 Августа 2021 • 12:09 Комментировать (2)
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Дмитрий Попов, покинувший со скандалом пост спортивного директора московского «Спартака», ненадолго отвлекся от перепалки с Заремой Салиховой в «Телеграме» и рассказал забавную историю о бывшем нападающем команды Веллинтоне.

По словам функционера, бразильский легионер во время выступлений за «красно-белых» отказывался от утреннего взвешивания из-за штрафов за лишний вес. В разговоре с медиками он заявил следующее: «С утра у меня *** [половой орган] стоит, а это плюс 1 кг».

Напомним, что бразилец защищал цвета московского коллектива с 2007 по 2014 год. На его счету 61 забитый мяч и 19 ассистов в 133 проведенных матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Веллитон Дмитрий Попов
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Crocodile
07 Августа 2021 в 12:37
при таких шутках мозг должен худеть на 2 кило, причем не только по утрам.
Don sangre
07 Августа 2021 в 12:21
Ну да ну да давайте еще с заремой и еще лучше с федуном померяйтесь.... Чума на ваших оба дома..,.
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