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Россия. Премьер-лига

Червиченко - о скандале в «Спартаке»: «Перепалка путём демонстрации скринов - это ниже канализации»

07 Августа 2021 • 11:59 Комментировать (2)
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Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о скандале вокруг столичного клуба. Конфликт разгорелся между бывшим спортивным директором «красно-белых» Дмитрием Поповым и Заремой Салиховой, женой владельца клуба Леонида Федуна.

«Ощущение мерзости от такого поведения. Перепалка путем демонстрации скринов - это ниже канализации. То, что делает Попов, не заслуживает уважения», - передает слова Червиченко Metaratings.

Вчера, 6 августа, Попов создал канал в «Телеграме» и начал публиковать отрывки из личной переписки с Салиховой. В диалоге жена Федуна негативно высказывалась о бывшем наставнике команды Доменико Тедеско, а также призывала избавиться от нигерийского защитника Виктора Мозеса.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Червиченко
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
DAG_ARSA
07 Августа 2021 в 12:24
То, что делает Попов, не заслуживает уважения Салихова, значит - премногоуважаемая...
Don sangre
07 Августа 2021 в 12:23
Хоть не люблю я этого персонажа но тут он абсолютно прав
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