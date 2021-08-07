Червиченко - о скандале в «Спартаке»: «Перепалка путём демонстрации скринов - это ниже канализации»

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о скандале вокруг столичного клуба. Конфликт разгорелся между бывшим спортивным директором «красно-белых» Дмитрием Поповым и Заремой Салиховой, женой владельца клуба Леонида Федуна.

«Ощущение мерзости от такого поведения. Перепалка путем демонстрации скринов - это ниже канализации. То, что делает Попов, не заслуживает уважения», - передает слова Червиченко Metaratings.

Вчера, 6 августа, Попов создал канал в «Телеграме» и начал публиковать отрывки из личной переписки с Салиховой. В диалоге жена Федуна негативно высказывалась о бывшем наставнике команды Доменико Тедеско, а также призывала избавиться от нигерийского защитника Виктора Мозеса.