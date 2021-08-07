Сайто покидает «Рубин» из-за лимита на легионеров

Японский хавбек Мицуки Сайто покидает казанский «Рубин». Об этом в интервью Metaratings поведал спортивный директор клуба Олег Яровинский.

По словам функционера, причиной расставания с полузащитником стал лимит на легионеров в РПЛ.

Напомним, что Мицуки пополнил ряды казанского коллектива в декабре 2020 года. С футболистом был подписан арендный договор на полтора года.

Новый сезон чемпионата России подопечные Леонида Слуцкого начали с двух побед. Сначала «Рубин» на своем поле минимально одолел московский «Спартак» (1:0), а затем на выезде разгромил тульский «Арсенал» (3:0).