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Россия. Премьер-лига

«Как же я был счастлив с вами»: Карпин попрощался с «Ростовом» видео

07 Августа 2021 • 10:59 Комментировать (1)
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Валерий Карпин, недавно покинувший «Ростов» ради работы в сборной России, попрощался с клубом. Специалист разместил в своем инстаграм-аккаунте трогательное видео.

«Спасибо каждому из вас! Как же я был счастлив с вами», - написал тренер под публикацией.

Напомним, что Валерий Георгиевич возглавлял «жёлто-синих» с декабря 2017 года.

Новым главным тренером команды был назначен Юрий Сёмин. После двух стартовых туров Премьер-лиги «Ростов» занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Клуб потерпел домашние поражения от столичного «Динамо» (0:2) и петербургского «Зенита» (2:4).

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин
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Комментарии (1)
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Don sangre
07 Августа 2021 в 11:31
Айда валерить со сборной))))
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