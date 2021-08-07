Валерий Карпин, недавно покинувший «Ростов» ради работы в сборной России, попрощался с клубом. Специалист разместил в своем инстаграм-аккаунте трогательное видео.

«Спасибо каждому из вас! Как же я был счастлив с вами», - написал тренер под публикацией.

Напомним, что Валерий Георгиевич возглавлял «жёлто-синих» с декабря 2017 года.

Новым главным тренером команды был назначен Юрий Сёмин. После двух стартовых туров Премьер-лиги «Ростов» занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Клуб потерпел домашние поражения от столичного «Динамо» (0:2) и петербургского «Зенита» (2:4).