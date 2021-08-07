Генич встретился с сыном впервые за 10-12 лет

Известный футбольный комментатор Константин Генич посредством своего телеграм-канала рассказал о встрече с сыном, с которым не виделся, по его словам, примерно 10-12 лет. Парню 18 лет, он поживает в Перми.

«Моему сыну 18 лет. Он живет в Перми. Мы не виделись очень давно. Примерно лет 10-12. Были на то причины. И вот он приехал в гости. Как это круто, когда у меня взрослый сын! Мы общаемся, как близкие друзья. Столько всего интересного! Открыли новую страничку», - гласит сообщение Константина в «Телеграме».

Ранее Генич высказался о скандальной ситуации в московском «Спартаке». Комментатор назвал происходящее в стане «красно-белых» позором.