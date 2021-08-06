«Локомотив» не подпишет эквадорского защитника

Московский «Локомотив» не смог подписать защитника аргентинского «Тальереса» Пьеро Инкапье, сообщает Metaratings.

По данным портала, «железнодорожников» в борьбе за игрока сборной Эквадора опередил леверкузенский «Байер». Немецкий клуб уже практически завершил сделку. Необходимо лишь уладить некоторые детали контракта. Ранее появлялась информация, что «Локомотив» предлагал за 19-летнего защитника 7 миллионов евро.

Пьеро Инкапье выступал в составе «Тальереса» с августа прошлого года и вышел на поле в 19 встречах. Этим летом футболист сыграл пять матчей на Кубке Америки в составе сборной Эквадора.