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Россия. Премьер-лига

«Локомотив» не подпишет эквадорского защитника

06 Августа 2021 • 23:57 Комментировать
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Московский «Локомотив» не смог подписать защитника аргентинского «Тальереса» Пьеро Инкапье, сообщает Metaratings.

По данным портала, «железнодорожников» в борьбе за игрока сборной Эквадора опередил леверкузенский «Байер». Немецкий клуб уже практически завершил сделку. Необходимо лишь уладить некоторые детали контракта. Ранее появлялась информация, что «Локомотив» предлагал за 19-летнего защитника 7 миллионов евро.

Пьеро Инкапье выступал в составе «Тальереса» с августа прошлого года и вышел на поле в 19 встречах. Этим летом футболист сыграл пять матчей на Кубке Америки в составе сборной Эквадора.

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