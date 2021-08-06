«Крылья Советов» близки к тому, чтобы завершить трансфер правого защитника Гленна Бэйла из клуба Первой лиги Нидерландов «Эммена».

Как передаёт нидерландский портал Voetbalprimeur.nl, сумма потенциального перехода может достичь 200 тысяч евро. Также предполагается, что футболисту будет предложено долгосрочное соглашение.

Несмотря на то, что Бэйлу уже 26 лет, дебютировал он на профессиональном уровне только лишь в 2016 году в одной из низших голландских лиг. Сейчас же за спиной игрока 63 поединка в футболке «Эммена» во всех турнирах. В прошлом сезоне его команда понизилась в классе.