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Россия. Премьер-лига

«Крылья Советов» в шаге от подписания нидерландского защитника слухи

06 Августа 2021 • 22:33 Комментировать
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...
Крылья Советов
Через 16 ч. 38 мин.
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«Крылья Советов» близки к тому, чтобы завершить трансфер правого защитника Гленна Бэйла из клуба Первой лиги Нидерландов «Эммена».

Как передаёт нидерландский портал Voetbalprimeur.nl, сумма потенциального перехода может достичь 200 тысяч евро. Также предполагается, что футболисту будет предложено долгосрочное соглашение.

Несмотря на то, что Бэйлу уже 26 лет, дебютировал он на профессиональном уровне только лишь в 2016 году в одной из низших голландских лиг. Сейчас же за спиной игрока 63 поединка в футболке «Эммена» во всех турнирах. В прошлом сезоне его команда понизилась в классе.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов РПЛ Эммен Трансферы футбола - лето 2021 Гленн Бэйл
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