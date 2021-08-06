Агент Луис Фернандо Гарсия, который представляет интересы хавбека «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо, опровергает информацию из Бразилии о том, что «Зенит» уже закрыл сделку по 24-летнему футболисту.

«Сделка по Клаудиньо ещё не закрыта. Клубы в постоянном контакте, но подписи нет. К тому же завтра у него финал Олимпиады против Испании», - высказался агент для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Авторитетный портал transfermarkt оценивает Клаудиньо в 11 миллионов евро. Его действующий контракт с «Ред Булл Брагантино» рассчитан до конца 2024 календарного года.