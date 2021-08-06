​Лесовой порвал «кресты» и нескоро сыграет за «Динамо»

Неприятные новости для поклонников московского «Динамо». Хавбек «бело-голубых» Даниил Лесовой получил разрыв крестообразной связки колена. Речь о серьёзной травме, которая вынудит игрока пропустить длительный отрезок времени. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на близкие к «Динамо» источники.

Даниил Лесовой выступает за «Динамо» с осени прошлого года после перехода из тульского «Арсенала». За московский клуб 23-летний хавбек успел провести 26 матчей. В них Лесовой записал на свой счёт 5 голов и 6 результативных передач на партнёров.

Ближайший матч «Динамо» проведёт против ЦСКА 8 августа.