«Динамо» через свой официальный сайт объявило о переходе из «Рубина» полузащитника Дениса Макарова. 23-летний футболист поставил подпись под контактом, который рассчитан на пять ближайших сезонов.

Денис Макаров выступал за «Рубин» на протяжении последних полутора лет. За это время полузащитник провёл за казанцев 40 матчей и забил 11 голов. Качественная игра в прошлом сезоне позволила Макарову попасть в заявку российской сборной на Евро-2020. Впрочем, на континентальном футбольном форуме Денис на поле не выходил.

Ближайший матч «Динамо» проведёт в воскресенье, 8 августа. Соперником «бело-голубых» в третьем туре РПЛ будет ЦСКА.