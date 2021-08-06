Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 176 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Россия. Премьер-лига

​«Динамо» объявило о переходе Макарова официально

06 Августа 2021 • 16:16 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

«Динамо» через свой официальный сайт объявило о переходе из «Рубина» полузащитника Дениса Макарова. 23-летний футболист поставил подпись под контактом, который рассчитан на пять ближайших сезонов.

Денис Макаров выступал за «Рубин» на протяжении последних полутора лет. За это время полузащитник провёл за казанцев 40 матчей и забил 11 голов. Качественная игра в прошлом сезоне позволила Макарову попасть в заявку российской сборной на Евро-2020. Впрочем, на континентальном футбольном форуме Денис на поле не выходил.

Ближайший матч «Динамо» проведёт в воскресенье, 8 августа. Соперником «бело-голубых» в третьем туре РПЛ будет ЦСКА.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Динамо Москва Денис Макаров Трансферы футбола - лето 2021 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 45 минута Уфа 1:0 Локомотив Москва 3.8 3.25 2.2
07.08  17:00 Зенит ... Краснодар 1.47 4.6 6.5
07.08  17:30 Арсенал Тула ... Крылья Советов
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Августа
17:32 · Россия. Премьер-лига
​Салихова: «Я не бросила Тедеско даже после позорного поражения от «Уфы»
17:27 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Зенит» предлагал на шикарных условиях забрать Сафонова»
17:17 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» согласовал трансфер Азмуна в «Байер» слухи
16:43 · Россия. Премьер-лига
Малафеев: «Назначение Сёмина — идеальное продолжение вектора работы Карпина в «Ростове»
16:16 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» объявило о переходе Макарова официально
16:07 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» объяснил, почему с «Уфой» не сыграет Мурило
16:02 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Кажется, Азмун в «Зените» уже не совсем мотивирован»
16:01 · Россия. Премьер-лига
«Химки» - «Ростов»: прогноз на матч чемпионата России – 8 августа 2021
15:51 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» назвал состав на матч с «Уфой»
15:34 · Россия. Премьер-лига
​Агент Мурильо объяснил, почему завершились переговоры со «Спартаком» эксклюзив
15:27 · Россия. Премьер-лига
​Червиченко: «Если так и дальше пойдёт, «Спартака» может не оказаться даже в средине таблицы РПЛ»
15:25 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала»: «Если отменить лимит в РПЛ, в сборной России некому будет играть»
14:37 · Россия. Премьер-лига
​Салихова зовёт Попова на полиграф 1
14:29 · Россия. Премьер-лига
Гришин - о тренере для ЦСКА: «Нужен такой, как Газзаев»
14:23 · Россия. Премьер-лига
​Шварц: «Месси уже в Москве»
Все новости
Рекомендуем
 