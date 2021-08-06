​Салихова зовёт Попова на полиграф

Дмитрий Попов больше не спортивный директор «Спартака». Как и обещал, функционер завёл свой телеграм-канал и принялся публиковать скриншоты переписки с Заремой Салиховой, выставляя супругу владельца клуба Леонида Федуна в негативном свете.

Салихова в ответ предложила Попову устроить в сентябре пресс-конференцию, либо даже пройти полиграф, чтобы убедиться, кто из них врёт, а кто говорит правду.

В следующей своей публикации в «Телеграме» Зарема Салихова написала, что в своё время она «поддакивала» Попову, чтобы вычислить, кто в клубе поддерживает тренера, когда им был Доменико Тедеско.